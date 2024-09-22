Чеботина открыла у себя дар пророчества

Девушка удивила фанатов откровением

Юная исполнительница Люся Чеботина удивила почитателей ее таланта неожиданным признанием: она считает, что обладает даром пророчества. На просторах интернет-пространства красотка рассказала, что недавно переслушала свои давнишние треки и внезапно обнаружила в них элементы предсказания.



По словам девушки, ее старые композиции были основаны на личных жизненных перипетиях, однако, послушав их спустя время, она осознала, что писала о вещах, которые произошли с ней в будущем. Звезда утверждает, что слова треков как бы заранее предсказывали жизненные изменения и трудности, с которыми ей пришлось столкнуться позже.

Поклонники артистки активно обсуждают ее заявление, выражая интерес к такому необычному проявлению таланта. Судя по всему, теперь любимица публики внимательнее относится к своим новым творениям, так как верит, что они могут подсказать ей, что будет происходить в будущем.