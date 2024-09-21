Знакомый рассказал об унижениях в браке Бакальчуков

Бизнесмен позволял себе резкие заявления в адрес жены

Отношения между супругами-основателями Wildberries были не самыми хорошими, поэтому ничего удивительного, что в один момент Татьяна решила взять и уйти. В итоге личная обида и эмоциональные проблемы заставили Владислава пойти на отчаянный шаг, который привел к гибели двух человек.

Адвокат Александр Трещев, который знаком с происходящим в семье Бакальчуков, утверждает, что именно супруг был виновником развода, хоть и подала официальное заявление жена. Он является довольно тщеславным человеком, и порой позволял себе в адрес бизнесвуман крайне неприятные слова.

"Это было как минимум психологическое унижение. Обстановка дома разительно контрастировала с тем, как к ней относились в деловой жизни", – рассказал он.

При этом Владислава правозащитник называет грамотным человеком. По его словам, он спокойно воспринимал тот факт, что вся слава доставалась Татьяне, ведь по сути он мог доминировать над ней дома. Но когда основательница WB начала слишком сильно проявлять самостоятельность, его понесло. В итоге уязвленное мужское самолюбие привело к необратимым последствиям.