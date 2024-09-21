Нюшу заметили на отдыхе с новым мужчиной

Ставшую разведенкой Нюшу застукали с новым мужчиной
Нюша. Фото: соцсети
Личная жизнь артистки кипит

Популярную российскую исполнительницу Нюшу, которая совсем недавно разорвала отношения с мужем и официально стала разведенкой, застукали в компании нового мужчины.

Так, знаменитость была замечена на отдыхе в турецком Бодруме в компании своей родительницы, наследника и, что самое любопытное – успешного предпринимателя Эдуарда Стерликова. Такая информация распространяется по социальным сетям.

Разумеется, отдых исполнительницы в окружении заботы от нового мужчины вызвал предположения о возможном новом романе. Это особенно привлекло внимание, учитывая, что красотка официально развелась всего месяц назад.

Поклонники и журналисты активно обсуждают появление бизнесмена рядом с певицей, однако сама звезда пока не дала никаких комментариев относительно своих личных отношений. Напомним, развод с Игорем Сивовым, с которым у певицы есть общие наследники, стал одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса.

Источник: Telegram-канал "Только никому" • Требует проверки

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