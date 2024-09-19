Жена певца Соколовского пожаловалась на угрозы

Девушка в ужасе от происходящего

Год назад известный российский исполнитель Влад Соколовский тайно связал себя узами брака с Ангелиной Сурковой. Влюбленные воспитывают сына Дэвида, но их счастье омрачено присутствием таинственного сталкера, который преследует девушку уже на протяжении трех лет. Несчастная публично пожаловалась на страшные угрозы.

Загадочная женщина, представившаяся Викторией, уже давно пишет жене артиста тревожные сообщения и оказывает психологическое давление. Дама регулярно отправляет звездной супруге пугающие посылки и сообщения с угрозами.

Особенно страшны предсказания, которые касаются смерти девушки и ее наследника. Сталкер присылает даты, которые якобы связаны с их гибелью, а также жуткие фотографии, где изображены надгробные плиты с портретами Ангелины.

Помимо этого, среди ночи в дом семьи поступают странные и неприятные посылки. Однажды им доставили сырое мясо с кровью, а в другой раз – протухшую рыбу.

Ситуация вызывает серьезные опасения у семьи Соколовского, особенно в отношении безопасности маленького сына. Девушка старается не придавать происходящему большого значения, однако изрядно устала от постоянных угроз.

К слову, ранее стало известно о таинственной смерти молоденькой балерины.