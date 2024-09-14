Проклова заявила о прощении Табакова за домогательства

Артистка старается не хранить на него зла

Актриса Елена Проклова высказалась о ситуации, которая произошла с ней несколько лет назад после откровений о домогательствах Олега Табакова. Знаменитость на одной передаче рассказала, что режиссер слишком рано ввел ее во взрослую жизнь, за что столкнулась с резкой критикой со стороны родственников, друзей, коллег и поклонников мэтра.

Сейчас, спустя время, Проклова говорит, что не испытывает по этому поводу особых сожалений – она давно привыкла, что люди не до конца могут или хотят осознавать произошедшее. И травля по поводу откровений о Табакове не выбила ее из себя.

При этом она поблагодарила покойного за то, что он испытывал к ней искренние чувства, пусть и раньше, чем это положено в обществе, показав жизнь с довольно неприглядной стороны. Однако это научило ее многому и заколило характер.

"Это гениальный человек, который меня научил любить искусство, театр. Поэтому говорить о нем только как о человеке, который испытывал ко мне некие сексуальные чувства в мои 15 лет, неправильно", – заявила Проклова.

Артистка отметила, что такие ситуации часто происходят по всему миру. Она рассказала, что после своего признания получила много писем, в которых женщины рассказывали о похожих событиях, произошедших с ними, но боялись сообщить о таком знакомым, родственникам или общественности.