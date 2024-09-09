Победивший онкологию Олег Тиньков сообщил о пополнении в семействе

Победивший онкологию Олег Тиньков сообщил о пополнении в семействе
Олег Тиньков: Tinkoff Bank. Tinkoff Bank, CC BY-SA 4.0, wikimedia.org
Бизнесмен впервые стал дедушкой

Известный предприниматель Олег Тиньков, который ранее прошел через тяжелую борьбу с онкологией, теперь наслаждается радостью семейного события – рождением внука. 56-летний бизнесмен впервые стал дедушкой: его наследница Дарья подарила ему внука.

Предприниматель и блогер не раз делился в своих интервью и Сети трудностями, с которыми ему пришлось столкнуться в борьбе со страшным недугом. Однако сейчас он переживает счастливые моменты, ставшие новым этапом в его жизни. Рождение младшего наследника принесло радость не только самому Олегу, но и всей звездной семье.

Поклонники предпринимателя активно поздравляют его в соцсетях с пополнением, выражая поддержку и желая здоровья как новорожденному, так и самому бывшему банкиру, который продолжает восстановление после болезни.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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