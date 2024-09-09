Ричард Гир раскрыл правду об отношениях с Робертс во время съемок "Красотки"

Он намекнул, что между ними пробежала искра и в реальной жизни

Фильм "Красотка" стал настоящим хитом во время своего выхода на экраны, сразу же завоевав армию поклонников. Зрителям понравился не только сценарий, в котором лишенная роскошеств девушка с головой окунается в жизнь богачей, но и любовное напряжение между главными героями. После этого пошли слухи, что у актеров был роман за кулисами. Высказаться на эту тему решил Ричард Гир, который вспомнил о работе с Джулией Робертс над картиной.

Во время просмотра сцены, где главный герой раздевает Вивиан за пианино, он пошутил, что между актерами точно не было никакой химии. Так знаменитость намекнул, что испытывал неприкрытую симпатию к своей коллеге по кадру.

"Я давно этого не видел. Это сексуальная сцена", – отметил Гир.

Артист признался, что последующая популярность фильма его невероятно удивила. Все снимались в картине, понимая, что это несерьезная работа, поэтому просто веселились на съемочной площадке. Сцена возле пианино оказалась обычной импровизацией, на которую режиссера вдохновила беседа с Ричардом. Актер рассказывал, что довольно часто поздней ночью в отелях он проводит время в баре или за игрой на музыкальном инструменте, поскольку страдает от синдрома смены часовых поясов.