Девушка не стала просить помощи у родителей супруга

Вскоре после свадьбы невестка Наташи Королевой нашла новую работу. Девушка сообщила в соцсетях, что теперь она сотрудница салона в ТЦ "Океания". Известно, что ранее Мелисса зарабатывала на жизнь также макияжем и укладкой волос.

Архип Глушко, в свою очередь, тоже не сидит без дела. Он зарабатывает на жизнь репетиторством, обучает японскому языку. Парень вместе со своей возлюбленной стараются обеспечивать себя самостоятельно, пусть пока и не могут похвастаться заработками как у Наташи Королевой и Тарзана.

Также Архип делает первые шаги в шоу-бизнесе. Он пишет песни и выступает в московских клубах, несколько раз мать даже договаривалась о совместных выступлениях на сцене с сыном.

Королева отзывается о своей невестке очень положительно, несмотря на ее прошлое и слухи, что девушка вышла замуж за ее сына из корыстных побуждений. Певица уверяет, что Мелисса очень простая и чистая, у нее нет второго дна.