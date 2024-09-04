Названа стоимость обучения дочери Гагариной в гимназии

Звездная родительница готова раскошелиться

Знаменитая российская исполнительница Полина Гагарина отправила свою наследницу Мию в первый класс, выбрав для нее элитную гимназию имени Примакова. Это образовательное заведение считается одним из самых престижных и популярных среди звезд российского шоу-бизнеса и деловой элиты.

Семилетняя Мия, дочь именитой певицы и известного фотографа Дмитрия Исхакова, начнет свою учебу в гимназии, где создаются все условия для всестороннего развития и получения качественного образования. Цена за право обучаться здесь поистине баснословна – она составляет 900 тысяч рублей ежегодно, что делает школу доступной далеко не каждому.

Здесь уже обучаются детки многих известных людей, что создает для Мии возможности для общения с именитыми сверстниками. Гагарина сделала все для того, чтобы сформировать для дочки "правильное окружение".