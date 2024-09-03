Король Карл III перерезал торжественную ленточку с восьмого раза

Инцидент случился в Шотландии

Британский монарх Карл III стал участником открытия шотландской выставки цветов. На мероприятие он надел традиционный килт, который иногда носит и на другие официальные события.

Во время церемонии королю доверили перерезать торжественную ленту и официально дать старт выставке, однако он не смог осуществить это без конфуза. Карлу выдали не обычные, а садовые ножницы, которыми, как оказалось, осуществить задуманное было гораздо трудней.

Королевской особе потребовалось восемь попыток, чтобы наконец справиться с поставленной задачей. На помощь к нему даже подбежал другой мужчина, который натянул ленту для успешного надреза. На кадрах, опубликованных в сети, было заметно, что Карл даже начал нервничать из-за своего публичного конфуза, хотя и старался не подавать виду.

В итоге после случившегося комментаторы в соцсетях стали сравнивать его с Джо Байденом, который тоже частенько попадает в просак на публике.

Ранее сообщалось, что Карл III решил наладить отношения со внуками от принца Гарри. Такие мысли у него появились из-за обнаруженной онкологии.