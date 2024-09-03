Русская любовница Джонни Деппа скинула одежду на публике – горячее фото

Красотка лишена ложной скромности

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты Юлия Власова, родом из России, привлекла внимание поклонников, снявшись в откровенной фотосессии. Русская любовница голливудского артиста, известная своей яркой внешностью и успешной карьерой в мире моды и красоты, поделилась снимками, на которых позирует топлес.



Фотосессия вызвала широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи активно обсуждают смелый образ модели. Многие отметили ее природную красоту и уверенность, которая проявляется в каждой детали съемки. Высокая, упругая грудь, тонкая линия талии и в целом подтянутая спортивная фигурка заставили мужскую часть поклонников красотки завидовать Джонни Деппу.

Юлия Власова, помимо своей работы в индустрии красоты, стала известна благодаря романтическим отношениям с Джонни Деппом, что привлекло к ней дополнительное внимание как в России, так и за ее пределами.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография актрисы Светланы Ходченковой.