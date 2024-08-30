Ходченкова скинула бюстгальтер на публике и показала голое тело – откровенное фото

Ходченкова скинула бюстгальтер на публике и показала голое тело – откровенное фото
Светлана Ходченкова. Фото: Александр Вепрёв, CC BY-SA 3.0/wikimedia.org
Звезда восхитила мужчин

Российская актриса Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками смелой фотографией, сделанной во время отдыха на морском побережье. Красотка скинула бюстгальтер на публике и показала многомиллионной армии фанатов оголенное звездное тело.

На снимке актриса предстала топлес, повернувшись к камере спиной, что позволило поклонникам оценить ее изящную фигуру. Ходченкова сняла верхнюю часть купальника, сделав акцент на своей прекрасной осанке и тонкой спине, что привело мужчин в состояние возбуждения.

Фотография мгновенно привлекла внимание подписчиков актрисы в социальных сетях. Особенно представители сильной половины человечества были восхищены утонченными линиями ее фигуры и выразили свой восторг в комментариях, отмечая грациозность и красоту Светланы.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотографии телеведущей Алены Водонаевой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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