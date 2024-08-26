Интимные складочки: Седокова засветила лишнее под тугими трусиками

Красотка показала самые сокровенные части тела

Певица Анна Седокова вновь оказалась в центре внимания поклонников после публикации откровенного фото в купальнике. В своем посте Седокова показала то, что должен видеть только любимый-единственный. Интимные складочки красотки под откровенным купальником вызвали активное обсуждение в социальных сетях.



Девушка призналась, что переживает сложный период жизни. Ходят слухи, что артистка готовится к разводу. Впрочем, страстные отношения Седоковой и ее мужа, спортсмена Яниса Тимма уже пережили много громких расставаний.

Певица не стесняется демонстрировать свою естественную красоту, напоминая о важности принятия себя и своего тела. Даже когда красотка набирает лишние килограммы, она все равно выкладывает откровенный контент.

А сейчас девушка и вовсе находится в отличной форме. Артистка не постеснялась высоко натянуть тугие трусики от купальника, что позволило всем желающим рассмотреть ее интимные складочки. Также поклонников привела в восторг роскошная грудь знаменитости.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Алены Водонаевой.