Юрист напомнил об ограничении в количестве домашних животных в квартире

Некоторые ситуации вызывают громкие споры

Жители нашей страны отличаются особой любовью к четвероногим товарищам. Безусловно, это похвальная черта характера, однако во всем должна быть мера. Так, известный российский юрист напомнил о неожиданном запрете для владельцев братьев наших меньших.



В России количество домашних животных, которых можно содержать в квартирах, регулируется нормативно-правовыми актами, и это число может варьироваться в зависимости от региона. Такой информацией с общественностью поделился юрист Станислав Мельник.

Специалист пояснил, что в некоторых субъектах Российской Федерации действуют специальные правила, которые ограничивают количество питомцев в жилых помещениях, особенно в многоквартирных домах.

Эти ограничения могут быть связаны с обеспечением санитарных норм и комфортных условий для соседей. Огромное количество животных в квартире может негативно сказаться на условиях проживания соседей. Речь идет о неприятных запахах, шуме и других проблемах.

Например, под Новосибирском людей ограничивают в количестве животных в зависимости от размеров жилплощади. На каждые 12 квадратных метров можно завести только одну большую собаку, двоих пушистых мини-песиков или трех котов. Таким образом "собирателей" животных ограничивают в стремлении превратить дом в нечто, больше напоминающее помойку.

Юрист также отметил, что в каждом регионе могут быть установлены свои нормативы, касающиеся содержания домашних животных, и важно учитывать местное законодательство, чтобы избежать нарушений и возможных штрафов.

К слову, ранее россиян напугали новым штрафом.