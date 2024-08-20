Алена Апина рассказала о детстве в Саратове с агрессивным отчимом

Знаменитости пришлось очень тяжело

Певица Алена Апина тронула своих поклонников, рассказав о непростом детстве, которое она провела в Саратове. В своем личном микроблоге исполнительница поделилась болезненными воспоминаниями о взрослении в неблагополучной семье. Апина призналась, что ее мать и отчим, которого она называла "Вовик", практически не участвовали в ее воспитании, оставляя девочку предоставленной самой себе.



Особенно тяжелые воспоминания связаны с ее отчимом-преступником. По словам певицы, мужчина, злоупотреблявший алкоголем, однажды в пьяной драке даже "сломал челюсть милиционеру". Агрессор отсидел срок за решеткой и в целом вел себя не лучшим образом, испортив ребенку детство.

Апина открыто рассказывает, как отсутствие поддержки со стороны взрослых и постоянное напряжение в семье повлияли на ее личность и формирование взглядов на жизнь. Единственным спасением для девочки была музыка, которой она посвятила всю себя с пятилетнего возраста.

Поклонники в комментариях поддержали знаменитость: людям отмечают, что несмотря на такие трудные жизненные обстоятельства, Алена сумела добиться больших успехов и стала яркой звездой на отечественной эстраде.

К слову, ранее Алена Апина неожиданно оголилась на публике. Артистка готова эпатировать публику.