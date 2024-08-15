Дочь Киркорова рассказала о своей суррогатной матери

Дочь Киркорова честно раскрыла тайну своего рождения: "Нет мамы"
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Девочка продолжает эпатировать публику

Дочь короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова становится восходящей звездой социальных сетей. Алла-Виктория любит общаться со своими подписчиками на просторах интернет-пространства и не стесняется делиться семейными секретами. Недавно она раскрыла тайну своего рождения.

12 лет назад знаменитый артист дважды стал отцом. На свет появились двойняшки – Алла-Виктория и Мартин. Киркоров всегда предпочитал не распространяться по поводу обстоятельств рождения своих детей и в целом старается держать личную жизнь подальше от любопытных глаз.

А вот Алла-Виктория явно получает большое удовольствие от внимания поклонников. Периодически девушка удивляет окружающих смешными пародиями на отца или откровенными разговорами. На вопрос о рождении девочка прямо ответила, что ее выносила суррогатная мать, так что по факту родительницы у ребенка нет.

"Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери… <…> Алла – в честь папиной бывшей, а Виктория – в честь папиной мамы", – разложила все по полочкам общительная девушка.

К слову, ранее стало известно о том, что Филипп Киркоров забрал свою музу и улетел за границу.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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