Дочь Киркорова рассказала о своей суррогатной матери

Девочка продолжает эпатировать публику

Дочь короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова становится восходящей звездой социальных сетей. Алла-Виктория любит общаться со своими подписчиками на просторах интернет-пространства и не стесняется делиться семейными секретами. Недавно она раскрыла тайну своего рождения.



12 лет назад знаменитый артист дважды стал отцом. На свет появились двойняшки – Алла-Виктория и Мартин. Киркоров всегда предпочитал не распространяться по поводу обстоятельств рождения своих детей и в целом старается держать личную жизнь подальше от любопытных глаз.

А вот Алла-Виктория явно получает большое удовольствие от внимания поклонников. Периодически девушка удивляет окружающих смешными пародиями на отца или откровенными разговорами. На вопрос о рождении девочка прямо ответила, что ее выносила суррогатная мать, так что по факту родительницы у ребенка нет.

"Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери… <…> Алла – в честь папиной бывшей, а Виктория – в честь папиной мамы", – разложила все по полочкам общительная девушка.

К слову, ранее стало известно о том, что Филипп Киркоров забрал свою музу и улетел за границу.