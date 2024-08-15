Адвокат Жорин допустил окончательную потерю Долиной квартиры в Москве

Деньги не вернуть: Долиной раскрыли единственный шанс сохранить квартиру
Лариса Долина. Фото: АГН "Москва"
Звезда может остаться без основного жилья

Мошенническая схема, на которую попалась Лариса Долина, является довольно распространенной – многие россияне ежемесячно становятся ее жертвами. Только если доказать факт обмана, ничего не изменится – вернуть потерянные деньги вряд ли удастся, утверждает адвокат Сергей Жорин. Однако все еще остается шанс спасти проданную в забытье недвижимость.

Правозащитник отметил, что если правоохранители докажут преступную связь между мошенниками и покупателями жилья, то сделку отменят в судебном порядке. Если же выяснится, что злоумышленники передали все реальным покупателям, тогда и шансов снова жить в любимой московской квартире у артистки не будет.

"И, к сожалению, деньги вряд ли получится вернуть. Потому что зачастую их выводят за пределы России", – указал Жорин.

Журналисты утверждают, что проданная недвижимость была для Долиной основным местом жительства. Здесь она проводила большую часть времени и имела прописку. Пока знаменитость может проживать в своем особняке в Подмосковье, а на московскую квартиру певицы наложен арест.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", после случившегося с Ларисой Долиной российские звезды озаботились вопросами безопасности на свое имущество. Поэтому некоторые из них подали заявление в МФЦ на запрет любых операций с недвижимостью без их личного присутствия. 

Источник: Страсти
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