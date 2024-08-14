Разин раскритиковал Малахова за желание снять выпуск о детях Дурова

В светской тусовке разгорелся новый скандал

Недавно в информационном пространстве начали активно обсуждать личную жизнь известного предпринимателя Павла Дурова. Особый интерес вызывают наследники богатейшего бизнесмена. Под раздачу из-за детей Дурова попал телеведущий Андрей Малахов.



С резкой критикой в адрес журналиста выступил продюсер Андрей Разин. Скандалист буквально накинулся на телеведущего после того, как узнал, что Малахов, по некоторым данным, собирается выпустить в эфир передачу, на которой пообщается с матерью детей Павла Дурова. Мол, Ирина Болгар заявляет, что родила от бизнесмена троих малышей и готова поделиться деталями семейной драмы.

Продюсер негодует из-за того, что Малахов влезает в личную жизнь Дурова. Андрей заявил, что раньше его тезка устраивал скандальные разборки вокруг самого Разина, однако его популярность заметно снизилась, поэтому теперь телеведущий взялся за именитого бизнесмена, основателя Telegram.

"Этот падальщик начинает наносить удар по Павлу Дурову. И это провокация, которую он готовит и уже объявляет, что скоро будет эфир с его женой. Паша, мы с тобой", – залепил своему оппоненту звонкую оплеуху продюсер в социальных сетях.

К слову, ранее Ирина Болгар рассказала об изменах бизнесмена Павла Дурова.