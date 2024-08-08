Умер известный советский актер, звезда фильма "Свой среди чужих" Крашенинников

Умер известный советский актер, звезда фильма "Свой среди чужих"
Фото: www.unsplash.com
Смерть артиста оплакивает вся страна

Сегодня, 8 августа, стало известно о большой трагедии в сфере кинематографа. Подошел к концу жизненный путь знаменитого советского артиста Владимира Крашенинникова. Любимец публики блистал во многих культовых кинолентах периода СССР.

Печальными новостями поделились в родном культурном заведении выдающегося артиста – Орловском гостеатре "Свободное пространство". Владимир скончался на 76-м году жизни. Широкой публике покойная звезда известна по ролям в таких знаковых кинолентах, как "Тихий Дон", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Освобождение: Битва за Берлин" и других.

Представители театра подчеркнули, что скорбят вместе с родными и близкими покойного. Большую часть своей жизни – целых полвека Владимир посвятил театральным подмосткам. В труппе Орловского театра он служил почти четыре десятилетия. Уход звезды стал болезненным ударом для его коллег и учеников.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского артиста, звезде было всего 46 лет.

Источник: Орловский гостеатр "Свободное пространство" ✓ Надежный источник
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