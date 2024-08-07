Известная модель Хайди Клум засветила между ног в откровенном бикини

В свой 51 год знаменитость не стесняется показывать себя во всей красе

Модель немецкого происхождения Хайди Клум известна своей любовью к обнаженке. Знаменитость с легкостью появляется на публике без одежды или едва прикрыв пикантные части тела. Фигура позволяет ей вести себя таким образом, поэтому народ с восторгом наблюдает за всеми шалостями звезды.

Сейчас модель находится на отдыхе вместе со своим молодым мужем, который младше ее почти на 20 лет. Они весело проводят время на пляже, и Хайди старается радовать возлюбленного пикатными образами.

К примеру, недавно она решила принарядиться в откровенное бикини леопардовой расцветки. Верх купальника выглядит еще относительно прилично, а вот низ с трудом прикрывает паховую область. Из-за этого Клум засветила лишнего между ног на недавней публикации. Впрочем, это ее никогда не смущало.

Комментарии к посту она предусмотрительно закрыла. Видимо, знаменитость устала слушать, что в ее 51 год пора вести себя более сдержанно.

Ранее в Сети произвел фурор ее снимок с обнаженной грудью.