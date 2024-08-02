МИД Украины призвал не допустить выступления Нетребко в Европе

Нетребко погнали прочь со сцены в Европе
Анна Нетребко. Фото: соцсети
Знаменитости напомнили о связи с российским президентом

Российская оперная дива Анна Нетребко снова востребована за границей. В следующем году у нее ожидаются большие представления не только в Европе, но и в США, где она не исполняла арии около пяти лет. Новости об этом дошли до украинцев, которые крайне не одобряют возросшие заработки звезды и ее новые предложения по работе.

Глава офиса украинского президент Андрей Ермак возмутился, что Нетребко снова будет петь на европейской сцене. Он напомнил, что ранее она входила в состав доверенных людей Владимира Путина и даже приезжала в Донецк в 2014 году.

По его словам, "слуги режима" не должны распространять свое влияние "в цивилизованном мире". Политик считает, что Нетребко не место в Европе и западных странах до тех пор, пока продолжается противостояние между Россией и Украиной.

"Нетребко не должно выступать в Европе. Единственное место для нее и ей подобным сейчас является разве что опера в Москве. Призываю всех причастных и наших союзников отреагировать", – написал он.

До этого на Западе заявляли, что у них нет претензий к российской певице, поскольку она обозначила свое отношение к происходящему и сделала все, чтобы обелить собственное имя.

Ранее концерт Анны Нетребко в Швейцарии отменили из-за конференции по Украине.

Источник: соцсети
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