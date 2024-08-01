Винер назвала свою преемницу на посту ВФХГ

Стало известно имя новой вероятной главы организации

Ирина Винер в минувший вторник отметила свое 76-летие. Для этого знаменитый тренер отправилась в Абхазию, куда пригласила всех своих друзей и коллег. Во время мероприятия при представлении гостей она неожиданно рассказала, кто станет ее преемником на посту главы Всероссийской федерации художественной гимнастики. И оказалось, что выбор пал вовсе не на одну из ее любимейших воспитанниц Алину Кабаеву.

Винер указала, что место, вероятнее всего, займет десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова. С 2000 года она выступала под ее тренерством. Спортсменке в декабре исполнится 37 лет.

"Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем федерации", – призналась тренер.

Сама Капранова утверждает, что находится в очень близких отношениях с Винер и может обратиться к ней за любым советом, даже не касающимся спорта.

До этого аналитики считали, что заменить Ирину Александровну на посту ВФХГ могла Алина Кабаева. Сейчас гимнастка занимается развитием художественной гимнастики в России – она руководит академией "Небесная грация" и проводит межнациональные конкурсы.

Ранее появились кадры одной из репетиций, на которых Кабаева жестко отчитала гимнастку после прогона.