Григорий Лепс улетел с 18-летней невестой в Турцию

Лепс забрал 18-летнюю невесту и улетел из России
Григорий Лепс. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Артист настроен очень серьезно

В звездной тусовке продолжают обсуждать новое любовное увлечение Григория Лепса. В последнее время популярный в нашей стране артист часто появляется на публике в сопровождении юной студентки Авроры Киба. Лепс явно дал понять, что по уши влюблен в 18-летнюю девушку. Теперь же выяснилось, что артист забрал красотку и улетел из России.

По имеющейся информации, певец уже сделал предложение руки и сердца студентке, которая младше его на несколько десятилетий. Артист эти сведения не опровергает, их также подтвердила и сама девушка. Лепс подчеркивал, что настроен крайне серьезно и ждет решение своей избранницы.

Судя по всему, молодая девушка благосклонно воспринимает ухаживания пожилого кавалера. Так, стало известно, что парочка улетела в совместный отпуск в Турцию. Об этом заинтригованным подписчикам рассказал сам Григорий Лепс. В социальных сетях он опубликовал яркую фотографию с курорта.

Фото: соцсети

Исполнитель явно в восторге от отдыха в компании молодой девушки. На фотографии он крепко обнимает новую возлюбленную.

"Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем", – написал исполнитель под снимком, на котором прижимает к себе юную прелестницу.

Напомним, недавно Аврора Киба дерзко прокомментировала роман с именитым артистом. Она подчеркнула значимость его намерений и строго заткнула рты всем ненавистникам.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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