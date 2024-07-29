Григорий Лепс улетел с 18-летней невестой в Турцию

Артист настроен очень серьезно

В звездной тусовке продолжают обсуждать новое любовное увлечение Григория Лепса. В последнее время популярный в нашей стране артист часто появляется на публике в сопровождении юной студентки Авроры Киба. Лепс явно дал понять, что по уши влюблен в 18-летнюю девушку. Теперь же выяснилось, что артист забрал красотку и улетел из России.



По имеющейся информации, певец уже сделал предложение руки и сердца студентке, которая младше его на несколько десятилетий. Артист эти сведения не опровергает, их также подтвердила и сама девушка. Лепс подчеркивал, что настроен крайне серьезно и ждет решение своей избранницы.

Судя по всему, молодая девушка благосклонно воспринимает ухаживания пожилого кавалера. Так, стало известно, что парочка улетела в совместный отпуск в Турцию. Об этом заинтригованным подписчикам рассказал сам Григорий Лепс. В социальных сетях он опубликовал яркую фотографию с курорта.

Исполнитель явно в восторге от отдыха в компании молодой девушки. На фотографии он крепко обнимает новую возлюбленную.

"Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем", – написал исполнитель под снимком, на котором прижимает к себе юную прелестницу.

Напомним, недавно Аврора Киба дерзко прокомментировала роман с именитым артистом. Она подчеркнула значимость его намерений и строго заткнула рты всем ненавистникам.