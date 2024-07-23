Трамп угодил в скандал из-за подозрений в педофилии

Трамп угодил в скандал из-за подозрений в педофилии
Фото: соцсети
Бывший президент поцеловал девочку на глазах у всех

В США поднялась новая волна возмущения из-за поведения Трампа на одном из недавних выступлений. Бывший президент Америки поцеловал и крепко обнял девочку, после чего его обвинили в педофилии.

На кадрах видно, что ребенок подошла к бизнесмену ради фотографии. В Сети заявляют, что она никак не ожидала, что при этом ее будет зажимать 78-летний мужчина.

Вскоре после этого публика припомнила Дональду Трампу скандалы с конкурсами красоты, где его обвиняли в связи с несовершеннолетними конкурсантками. 

"Я чувствую ее дискомфорт через телефон. Бедная девочка. Он ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ",

"Консерваторы не видят в этом никаких проблем. Еще и хотят снизить возраст согласия. Тьфу",

"Нам нужен президент моложе 70 лет. Последние два были слишком старыми и слишком жуткими на мой вкус",

"Многие говорят, что Трампу девушки нравятся "очень молодыми"",

– возмущаются американцы.

Подобные заявления обострились на фоне выхода Джо Байдена из президентской гонки и объявления нового кандидата от демократов Камалы Харрис.

Источник: Reddit

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