Трамп угодил в скандал из-за подозрений в педофилии

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В США поднялась новая волна возмущения из-за поведения Трампа на одном из недавних выступлений. Бывший президент Америки поцеловал и крепко обнял девочку, после чего его обвинили в педофилии.
На кадрах видно, что ребенок подошла к бизнесмену ради фотографии. В Сети заявляют, что она никак не ожидала, что при этом ее будет зажимать 78-летний мужчина.
Вскоре после этого публика припомнила Дональду Трампу скандалы с конкурсами красоты, где его обвиняли в связи с несовершеннолетними конкурсантками.
"Я чувствую ее дискомфорт через телефон. Бедная девочка. Он ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ",
"Консерваторы не видят в этом никаких проблем. Еще и хотят снизить возраст согласия. Тьфу",
"Нам нужен президент моложе 70 лет. Последние два были слишком старыми и слишком жуткими на мой вкус",
"Многие говорят, что Трампу девушки нравятся "очень молодыми"",
– возмущаются американцы.
Подобные заявления обострились на фоне выхода Джо Байдена из президентской гонки и объявления нового кандидата от демократов Камалы Харрис.
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