Блогер Озолина разбилась на байке в Турции, оставив "прощальный" пост в Сети

Последний пост погибшей в Турции россиянки ужаснул людей
Фото: www.unsplash.com
Трагедию активно обсуждают

Печальное происшествие случилось в турецкой провинции Мугла. Там лишилась жизни россиянка, за которой в Сети наблюдали миллионы поклонников. Известная блогер Татьяна Озолина, добившаяся популярности в социальных сетях под псевдонимом "МотоТаня", разбилась на мотоцикле. Последний пост погибшей женщины заставил ужаснуться ее фанатов.

Татьяна стала жертвой страшного дорожно-транспортного происшествия. Байкерга отправилась очередную поездку на своем мотоцикле, не предполагая, что она станет последней. Девушка врезалась в другой мотоцикл и погибла на месте. Смерть популярной россиянки очень расстроила ее многочисленных фанатов. За жизнью девушки следили несколько миллионов человек.

Последний пост, опубликованный в социальных сетях, удивил и напугал поклонников, на фоне трагедии он выглядит будто прощальным. Недавно Татьяна переехала из Греции в Турцию, так как в европейскую страну ее не пустили с любимым мотоциклом.

"Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию", – такой пост оставила знаменитость.

Многим последнее послание "МотоТани" показалось мистическим и пророческим. Девушка действительно "поехала дальше" – и даже далеко за пределы бренного мира.

"Какой символичный последний пост", "Какая ирония… Как будто эта ситуация намекала о чем-то", "Ужасная трагедия, берегите себя – жизнь одна", – пишут расстроенные поклонники знаменитости.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного артиста, рядом с телом которого обнаружили погибшую собаку.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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