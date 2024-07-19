Ученые рассказали об угрозе человечеству из-за снижения уровня кислорода в воде

Все люди оказалось в опасности

Наступивший период мировой истории называют достаточно сложным. Человечество столкнулось с вызовами в разных сферах жизни. Дестабилизация ситуации на международной арене, череда конфликтов и другие вызовы беспокоят людей. Теперь же стало известно, что и природа готовит серьезные угрозы. Так, группа зарубежных ученых забила тревогу из-за опасности планетарного масштаба.



Международная команда опытных экспертов обратила внимание на существенное снижение уровня кислорода в воде. Подчеркивается, что это обстоятельство представляет серьезную опасность для человечества и природы в целом. Согласно данным их исследований, на сегодняшний день этот показатель оказался на уровне "планетарной границы". Подобного рода показатели определяют способность планеты в целом поддерживать жизнь людей.

"Быстрая и постоянная деоксигенация водных сред Земли говорит о приближении к <...> критическому порогу содержания кислорода", – с тревогой сообщают эксперты.

Процесс деоксигенации (потери кислорода) воды идет непрерывно. Озера и другие водные объекты на Земле заметно меняются. Если говорить о планетарных масштабах Мирового океана, эти перемены выглядят крайне тревожно и могут стать причиной глобальной катастрофы.

К слову, ранее ученые рассказали о тревожных сигналах из Антарктики.