Работники бывшего Театра Виктюка в шоке от действий Богомолова

Работники бывшего Театра Виктюка в шоке от действий Богомолова
Константин Богомолов. Фото: АГН "Москва"
Масштабные изменения в короткий срок стали для них большой неожиданностью

Сотрудники театра Романа Виктюка, которые не ждали ничего хорошего после назначения Константина Богомолова руководителем, признались, что они в шоке от действий нового худрука. Ранее режиссер сменил название культурного заведения и убрал из репертуара большинство постановок.

Работники театра утверждают, что Богомолов буквально стирает всю память о народном артисте России и Украины Романе Виктюке. Все радикальные изменения случились буквально в один день, и это они называют настоящим актом вандализма. 

"Наследие великого мастера просто пытаются уничтожить. Вы даже упоминаний о нем не найдете больше на наших страницах в соцсетях…", – возмущаются люди.

Одна из актрис театра призналась, что ожидала многого, но не таких "немыслимых действий" от нового руководства. По ее словам, Богомолов направленно стирает всю память о Виктюке, даже несмотря на наличие полученных его постановками наград. 

При этом сам Константин Богомолов утверждает, что масштабные преобразования в первую очередь направлены на пиар заведения. Он опроверг слухи о зачистке в театре, уверяя, что только занимается налаживанием эффективной работы.

Ранее Валентина Талызина раскритиковала решение режиссера переименовать театр Виктюка в "Сцену Мельникова".

Источник: Daily Storm
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