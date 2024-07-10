Аналитик Зварич назвал банковские вклады лучшим способом вложить миллион рублей

Россиянам подсказали, куда лучше вложить миллион рублей
Фото: www.unsplash.com
На накоплениях можно неплохо заработать

Экономическая ситуация в нашей стране оставляет желать лучшего, несмотря на серьезные усилия, которые делает российское правительство для улучшения показателей. Перипетии на международной арене не могли не сказаться на положении дел в России. К счастью, властям удалось относительно стабилизировать ситуацию, однако заметный рост цен продолжает тревожить российских граждан. Жителям страны дали дельный совет о том, как заработать на своих накоплениях.

Некоторые россияне весьма обеспокоены санкционными ограничениями, введенными в отношении Московской биржи, также волатильность на рынке не вселяет оптимизма, рост курсов иностранных валют продолжает расстраивать. Однако и в таких условиях можно заработать. Совет российским гражданам дал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Эксперт рассказал, куда лучше вложить один миллион рублей. Зварич призвал получше приглядеться к такому классическому, консервативному способу заработать, как банковские вклады. Ставки по депозитам сейчас стремительно выросли, при этом такое вложение характеризуется минимальными рисками, что особенно важно в текущих экономических условиях.

“Средства в банках в рамках страховой суммы застрахованы, а текущие ставки позволяют получить очень хорошую доходность”, – подчеркнул опытный эксперт.

Что касается валютных накоплений, Зварич посоветовал вкладывать деньги в юани. А вот с акциями лучше быть осторожнее – важно очень внимательно просчитывать риски.

К слову, ранее россиянам рассказали о введении нового штрафа в стране.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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