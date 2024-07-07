Муж признался жене в измене и выставил ей жесткое условие

Муж признался жене в измене и выставил ей жесткое условие
Фото: freepik.com
Женщина была не готова к предательству

Жительница Британии рассказала историю своей личной жизни. Ей 50 лет, а мужу 53 года. Во многом их брак держался на частом сексе, пока однажды она не попала в тяжелую аварию. Она упала с велосипеда, получив переломы таза и ноги, ей пришлось уйти с работы, подсесть на обезболивающие, из-за чего совершенно ушло влечение. Супруг поддерживал ее и обещал всегда быть рядом, но в один момент все резко изменилось.

Некоторое время назад он признался, что полгода встречался с коллегой и даже подумывал к ней уйти. В этих отношениях он понял, насколько ему не хватает интимной близости. Однако супруг уверял, что он любит только свою жену и готов остаться с ней, если она согласится на регулярный секс.

"Мое сердце разбито, и я не знаю, как могу согласиться на то, что просто не могу делать", – рыдает она.

Специалисты отметили, что муж попросту шантажирует супругу. Они посоветовали ей объяснить мужчине, что прежней жены у него больше не будет. Действительно, он может находить другой способ справиться с сексуальным желанием, довольствуясь иным типом близости со своей супругой, если она готова жить таким образом.

Источник: The Sun

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