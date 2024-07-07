Разница поколений: почему молодежь носит сандалии с носками

Раньше это считалось позорным

Еще 10-15 лет назад сочетание сандалии и носки считались клеймом "ботаника" – носить такое было немодно и даже позорно. Однако сейчас молодые люди повально используют это в своем гардеробе и не особо принимают вариант без носков. И по их словам, носки могут многое рассказать о возрасте человека, который на первый взгляд выглядит двадцатилетним.

Сейчас молодежь носит аксессуар исключительно средней и высокой длины, когда зумеры и миллениалы предпочитают следки или еле заметные носки. Пока подростки или студенты считают эту тенденцию старьем, более старшее поколение клянется в верности носкам по щиколотку и категорично отказывается носить более молодежный вариант.

Для миллениалов высокие носки являются символом старости – как правило, длинный вариант предпочитали их родители, а также дедушки. Это настолько плотно укрепилось в голове, что избавиться от стереотипа довольно трудно. Дополнительно в начале 2000-х было модно обнажать щиколотки, а любой, кто носил высокий вариант, подвергался насмешкам.

Молодое поколение говорит, что длинные носки помогают им выделиться и выглядят не так старо, как низкие. Видимо, цикличность моды сильно отразилась на таком, казалось, незначительном аксессуаре.