Кончаловский резко заговорил с прессой во время премии "Ника"

Высоцкой пришлось успокаивать взбешенного Кончаловского перед журналистами
Андрей Коналовский. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость быстро сменил гнев на милось

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая посетили церемонию вручения премий "Ника". Во время прохода по красной дорожке супруги остановились, чтобы позировать перед фотографами. Процесс стал проблемным, поскольку знаменитость резко воспринял просьбу прессы немного развернуться, чтобы лучше смотреться в кадре.

Кончаловскому не понравилось, что другие люди решили взять на себя режиссирование его подхода к журналистам. Он резко обратился к ним с одной фразой.

"Ваше дело – снять!" – сказал режиссер.

В этот момент заметно начала нервничать Юлия Высоцкая. Судя по всему, знаменитости не понравилось обращение режиссера к прессе. Ей пришлось успокаивать супруга, не подавая при этом виду, что что-то не так. Актриса сказала пару фраз Кончаловскому на ухо, после чего он сменил гнев на милось и свел все в шутку.

Ранее голливудская актриса Эмили Блант рассказала, что кинопробы у Андрея Кончаловского были одними из худших в ее карьере. По ее словам, режиссер унижал и морально задавливал во время кастинга, а после отдал роль Юлии Высоцкой, посчитав, что она лучше справится с задачей.

Источник: News.ru
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