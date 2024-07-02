Фото груди 51-летней модели Хайди Клум произвело фурор

Как знаменитости удается держать себя в такой форме - большая загадка

Немецкая модель Хайди Клум известна не только своими внешними данными, но и любовью к провокациям. Чего стоят одни ее наряды на Хэллоуин, которыми знаменитость из года в год шокирует публику. Однако, помимо наличия хорошего чувства юмора, у звезды нет никаких комплексов по поводу своей фигуры. И это учитывая ее 51 год.

В социальных сетях модель регулярно делится с поклонниками откровенным контентом. Например, она может опубликовать фото в одном белье или даже без него. На пляжах Хайди тоже предпочитает, как истинная немка, загорать исключительно топлес. Даже несмотря на наличие детей поблизости.

Недавно Клум опубликовала на своей странице фото в прозрачном наряде, который практически не прикрывал ее достоинства. Декольте оказалось настолько глубоким, что грудь модели буквально вываливалась наружу. Снимок 51-летней модели произвел фурор – публика была в шоке от того, как ей удалось сохранить свой бюст в подобной форме, учитывая наличие трех детей.

Некоторые предположили, что всему виной пластическая операция, которая помогла знаменитости вернуть былые формы. Однако, если посмотреть на снимки старшей дочери Клум, то станет понятно, что модель попросту выиграла в генетической лотерее.