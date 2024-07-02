Фото груди 51-летней модели Хайди Клум произвело фурор

Фото груди 51-летней модели Хайди Клум произвело фурор
Хайди Клум. Фото: соцсети
Как знаменитости удается держать себя в такой форме - большая загадка

Немецкая модель Хайди Клум известна не только своими внешними данными, но и любовью к провокациям. Чего стоят одни ее наряды на Хэллоуин, которыми знаменитость из года в год шокирует публику. Однако, помимо наличия хорошего чувства юмора, у звезды нет никаких комплексов по поводу своей фигуры. И это учитывая ее 51 год.

В социальных сетях модель регулярно делится с поклонниками откровенным контентом. Например, она может опубликовать фото в одном белье или даже без него. На пляжах Хайди тоже предпочитает, как истинная немка, загорать исключительно топлес. Даже несмотря на наличие детей поблизости.

Недавно Клум опубликовала на своей странице фото в прозрачном наряде, который практически не прикрывал ее достоинства. Декольте оказалось настолько глубоким, что грудь модели буквально вываливалась наружу. Снимок 51-летней модели произвел фурор – публика была в шоке от того, как ей удалось сохранить свой бюст в подобной форме, учитывая наличие трех детей.

Хайди Клум. Фото: соцсети

Некоторые предположили, что всему виной пластическая операция, которая помогла знаменитости вернуть былые формы. Однако, если посмотреть на снимки старшей дочери Клум, то станет понятно, что модель попросту выиграла в генетической лотерее.

Источник: соцсети

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