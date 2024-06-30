Бьянка показала фото до и после похудения на 35 килограммов

Бьянка показала фото до и после похудения на 35 килограммов
Бьянка. Фото: соцсети
Артистка утверждает, что смогла сбромить вес благодаря комплексному подходу

Спустя почти год после начала своего пути к стройному телу певица Бьянка показала фотографии до и после своего похудения на 35 килограммов. Певица выставила снимок, на котором предстала с пухлыми щечками и объемными окружностями, прикрытыми мешковатым спортивным костюмом, а также кадр, на котором хвастается стройным животом и подтянутым силуэтом.

Фото: соцсети

Артистка рассказала, что свой путь она начала в кабинете эндокринолога – ей подобрали уникальную методику для снижения веса с помощью капельниц. Дополнительно знаменитость регулярно тренировалась, занималась плаванием и правильно питалась. Все это и привело к потрясающему результату. 

"Сейчас я снова ощущаю себя энергичной и полной сил", – уверяет Бьянка.

После избавления от лишнего веса певица сделала себе операцию на животе, чтобы он был более гладким и эстетическим. Также она увеличила себе бедра и ягодицы.

Ранее Бьянка рассказывала, что набрала вес до 90 килограммов. Причем это произошло очень быстро из-за пристрастия к вкусной пище. Артистка говорила, что во время жизни в Таиланде не отказывала себе ни в чем, а после ужаснулась из-за своих объемов тела.

Источник: соцсети
По теме

Трамп дерзко высказался в адрес Путина: "Глупо и бессмысленно"

Политик всегда отличался склонностью к провокациям

Белоусов заявил о наказании для США из-за Черного моря

Американцы снова усугубляют ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей