Бьянка показала фото до и после похудения на 35 килограммов

Артистка утверждает, что смогла сбромить вес благодаря комплексному подходу

Спустя почти год после начала своего пути к стройному телу певица Бьянка показала фотографии до и после своего похудения на 35 килограммов. Певица выставила снимок, на котором предстала с пухлыми щечками и объемными окружностями, прикрытыми мешковатым спортивным костюмом, а также кадр, на котором хвастается стройным животом и подтянутым силуэтом.

Артистка рассказала, что свой путь она начала в кабинете эндокринолога – ей подобрали уникальную методику для снижения веса с помощью капельниц. Дополнительно знаменитость регулярно тренировалась, занималась плаванием и правильно питалась. Все это и привело к потрясающему результату.

"Сейчас я снова ощущаю себя энергичной и полной сил", – уверяет Бьянка.

После избавления от лишнего веса певица сделала себе операцию на животе, чтобы он был более гладким и эстетическим. Также она увеличила себе бедра и ягодицы.

Ранее Бьянка рассказывала, что набрала вес до 90 килограммов. Причем это произошло очень быстро из-за пристрастия к вкусной пище. Артистка говорила, что во время жизни в Таиланде не отказывала себе ни в чем, а после ужаснулась из-за своих объемов тела.