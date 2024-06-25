Барецкий заявил о приглашении Земфиры* выступить на его концерте

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Популярная певица Земфира* является кумиром нескольких поколений, ее композициями заслушивались люди разных возрастов. К сожалению, в какой-то момент артистка решила, что больше не хочет ассоциироваться с родным государством и уехала в Европу. Однако в прессе появилась любопытная информация о ее возможном возвращении в Россию.
Известный шоумен Стас Барецкий уверяет, что уже скоро певица будет снова выступать в нашей стране. Знаменитый скандалист объявил, что пригласил Земфиру* к себе на концерт, где она отработает на разогреве. Более того, по словам Стаса, на том же мероприятии может появиться и Моргенштерн*.
Барецкий в беседе с журналистами заявил, что готов приложить собственные усилия для исправления артистов-предателей. Станислав не против написать для беглецов патриотические песни, которые помогут им реабилитироваться в глазах россиян и настроят на нужный лад. Что касается Земфиры*, по словам Барецкого, ее карьера в Европе складывается не лучшим образом, так что у звезды появились серьезные проблемы с финансами.
"Они же совсем без денег, надо помочь им. Я просто хочу их исправить, научить всему. Земфире* я как раз песни написал патриотические", – объявил шоумен. Его слова приводит женский журнал "Клео.ру".
К слову, недавно Земфира* опозорилась на концерте в Грузии.
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