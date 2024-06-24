Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев

Звезда боролась с тяжелым недугом

Несколько дней назад в культурной сфере нашей страны произошла очередная трагедия. Этот мир покинул заслуженный артист Российской Федерации Михаил Мальцев. Печальными новостями поделились представители воронежского филиала Союза театральных деятелей.



Подробности смерти знаменитости не раскрываются. Однако известно, что на протяжении последних лет своей жизни Михаил Мальцев вел ожесточенную борьбу с тяжелым заболеванием. К сожалению, недуг оказался сильнее, и артист скончался. На момент смерти знаменитости было 74 года.

Большую часть своей жизни Мальцев посвятил родному культурному учреждению – более четырех десятилетий он блистал на подмостках детского театра в Воронеже. Талантливый артист пользовался огромным уважением публики и коллег. Больше 20 лет назад он был отмечен особым знаком отличия – Мальцеву дали звание заслуженного артиста России.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского актера. Знаменитости было всего 39 лет.