Анна Асти выбила зубы микрофоном во время концерта

Артистке пришлось петь, едва приоткрывая рот

Певица Анна Асти уверяет, что с ней на сцене постоянно происходят довольно странные события. И каждый выход к публике для нее большой стресс, поскольку артистка переживает из-за различных казусов. По ее словам, далеко не всегда выступить перед зрителями получается без инцидентов.

Например, во время одного из недавних представлений Анна сломала каблук прямо в самом начале. Из-за этого ей почти два часа пришлось ходить по сцене в неудобной обуви и не подавать вида.

"Еще один момент – я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт прикрывая рот", – вспомнила звезда.

Но самый большой страх для нее – это забыть слова песни или элементы из хореографии. Также Асти переживает, что может нечаянно упасть прямо на сцене.

Ранее журналистка Ольга Скабеева высмеяла выступление Анны Асти в России.