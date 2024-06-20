Анна Асти выбила зубы микрофоном во время концерта

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Певица Анна Асти уверяет, что с ней на сцене постоянно происходят довольно странные события. И каждый выход к публике для нее большой стресс, поскольку артистка переживает из-за различных казусов. По ее словам, далеко не всегда выступить перед зрителями получается без инцидентов.
Например, во время одного из недавних представлений Анна сломала каблук прямо в самом начале. Из-за этого ей почти два часа пришлось ходить по сцене в неудобной обуви и не подавать вида.
"Еще один момент – я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт прикрывая рот", – вспомнила звезда.
Но самый большой страх для нее – это забыть слова песни или элементы из хореографии. Также Асти переживает, что может нечаянно упасть прямо на сцене.
Ранее журналистка Ольга Скабеева высмеяла выступление Анны Асти в России.
Украинцы столкнулись с тяжелым испытанием
Отношения между странами в последнее время очень напряженные