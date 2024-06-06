Стоимость услуг эскортниц на ПМЭФ может доходить до 3 млн рублей - СМИ

Раскрыта стоимость услуг эскортниц на ПМЭФ
Фото: www.unsplash.com
"Жрицы любви" очень неплохо зарабатывают

Петербургский международный экономический форум в самом разгаре. Для многих это возможность обменяться бизнес-идеями, познакомиться с важными людьми и заявить о своем проекте. Впрочем, существует и оборотная сторона медали. Как известно, ПМЭФ давно облюбовали женщины "с низкой социальной ответственностью". Теперь выяснилось, сколько зарабатывают эскортницы на международном форуме.

Любопытной информацией с журналистами "Фонтанки" поделилась одна из "жриц любви". Дама подтвердила, что форум пользуется особой популярностью у женщин легкого поведения. При этом элитным представительницам "индустрии" удается зарабатывать астрономические суммы.

По словам девушки, в этом году особо успешные эскортницы могут заработать до трех миллионов рублей за неделю. Заработки дамочек зависят от их навыков и умений.

"Все очень зависит от запроса и от квалификации исполнительницы, если это можно так назвать. Бывает, за неделю цена может доходить до двух с половиной, трех миллионов", – сообщила мадам.

Она также отметила, что в этом году спрос на "услуги сопровождения" весьма высок, при этом и девушек, готовых заработать на солидных мужчинах, хватает.

К слову, ранее мужчины поделились воспоминаниями о самых странных сексуальных опытах с необычными вещами.

Источник: Фонтанка ✓ Надежный источник
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