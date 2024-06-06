Ведущую "Первого канала" сняли с эфира из-за сломанной руки

Ведущую "Первого канала" неожиданно сняли с эфира
Анастасия Орлова. Фото: соцсети
С журналисткой произошел несчастный случай

Телеведущую передачи "Доброе утро" на "Первом канале" Анастасию Орлову пришлось неожиданно снять с эфира. Как оказалось, журналистка сломала руку. Об этом сообщили ее коллеги. 

Инцидент произошел с Орловой на даче. Она упала на мокром полу в своем доме. Пока неизвестно, когда именно ведущая вернется в эфир. Обычно восстановление после перелома занимает несколько недель, но не исключено, что она может снова выйти на работу раньше. 

"Никогда никуда не спешите, когда у вас мокрый пол. Поездка на дачу закончилась переломом руки. Но зато я увидела новую Истринскую областную больницу. Огромная, красивая", – рассказала ведущая.

Сама Орлова в своих соцсетях отметила, что намерена посвятить это время чтению книг и просмотру фильмов. Также она пожаловалась на гипс, который, по ее мнению, оказался слишком тяжелым. 

Анастасия стала ведущей передачи "Доброе утро" в 2018 году. До этого она вела новостную программу в Саратове. 

Источник: Первый канал

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