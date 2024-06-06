Тест на интеллект: угадайте, какая страна больше

Интересные вопросы расширят кругозор

Все мы в школе изучали такой важный и интересный предмет, как география. Однако многие вопросы остались за пределами познаний большинства. Далеко не все могут сказать, какая страна больше – Австралия или Канада.



Скорее всего, практически каждый с уверенностью заявит о том, что самая большая страна на планете Земля – Россия, а самая маленькая, если говорить об официально признанных государствах – Ватикан.

Однако часто на этих вопросах познания большинства завершаются. Предлагаем вам расширить собственный кругозор и узнать чуть больше о размерах некоторых государств.