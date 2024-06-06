Певица Холзи сообщила об онкологии

Певица Холзи сообщила об онкологии
Холзи. Фото: соцсети
Знаменитость скрывала болезнь несколько лет

Американская певица Холзи, которой в сентябре должно исполниться 30 лет, сообщила о своей онкологии. Девушка страдает от рака крови, а также красной системной волчанки. Она призналась, что проходит лечение в течение последних двух лет.

Холзи рассказала, что из-за недугов она ощущает себя старушкой. Артистка показала кадры, как ей делают капельницы, анализы и через какие боли приходилось проходить во время лечения.

Фото: соцсети

Лейкемию певица долго скрывала от своих поклонников, продолжая выступать и появляться в публичном пространстве. Онкологию и аутоиммуное заболевание у нее нашли вскоре после рождения ребенка в 2021 году. До этого она долго не могла заберемененть из-за перенесенного выкидыша и эндометриоза.

Холзи заявила, что во время лечения записала новый альбом, который намерена в ближайшее время представить публике.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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