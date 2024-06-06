Певица Холзи сообщила об онкологии

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Американская певица Холзи, которой в сентябре должно исполниться 30 лет, сообщила о своей онкологии. Девушка страдает от рака крови, а также красной системной волчанки. Она призналась, что проходит лечение в течение последних двух лет.
Холзи рассказала, что из-за недугов она ощущает себя старушкой. Артистка показала кадры, как ей делают капельницы, анализы и через какие боли приходилось проходить во время лечения.
Лейкемию певица долго скрывала от своих поклонников, продолжая выступать и появляться в публичном пространстве. Онкологию и аутоиммуное заболевание у нее нашли вскоре после рождения ребенка в 2021 году. До этого она долго не могла заберемененть из-за перенесенного выкидыша и эндометриоза.
Холзи заявила, что во время лечения записала новый альбом, который намерена в ближайшее время представить публике.
Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду
Политик с каждым днем теряет все больше когнитивных навыков