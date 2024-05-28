Звезда шоу "Пацанки" Александра Петрова напала на соседа с молотком

Девушка сильно избила мужчину

Жуткая история разыгралась несколько дней назад, 26 мая. Разборки между соседями вышли на новый уровень и в ход пошел молоток. Главной героиней инцидента оказалась звезда популярного в нашей стране телешоу "Пацанки" Александра Петрова. Именно девушка проявила высокий уровень агрессии и набросилась на хамоватого соседа.



Конфликт произошел из-за того, что группа подвыпивших мужчин облюбовала лавочку у подъезда прямо под окнами телезвезды. Александра несколько раз высовывалась из окна и требовала, чтобы "культурно отдыхающие" вели себя потише. Однако мужчины внимать требованиям представительницы прекрасного пола не стали и лишь нахамили ей в ответ.

Такое Петрова простить не смогла. Девушка вооружилась молотком и стремительно вылетела из подъезда. Достигнув обидчика, Александр начала наносить ему хаотичные удары по лицу, груди и спине. Надо полагать, таким оригинальным способом знаменитость решила призвать соседа к порядку.

В итоге в дело вмешались медики и полиция. Избитого мужчину госпитализировали, степень его увечий устанавливается – есть подозрение на сотрясение мозга. Жертва агрессии пацанки уже написал заявление в правоохранительные органы, по делу начата проверка.

Александра Петрова блистала в третьем сезоне скандального телешоу, сейчас 26-шестилетняя девушка работает диджеем.

К слову, ранее стало известно о жуткой смерти популярной российской певицы – несчастную девушку до смерти забили.