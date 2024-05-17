Успенская резко высказалась о Киркорове на фоне разбирательств

Успенская хлестко высказалась о Киркорове на фоне разбирательств
Любовь Успенская. Фото: АГН "Москва"
Знаменитости устроили публичную войну

Любовь Успенская и Филипп Киркоров продолжают выяснять отношения. В ход идут не только судебные и досудебные претензии, но также и заявления в медиапространстве. Недавно поп-король решил сново поддеть артистку, что она не оставила без ответа.

Киркоров заявил, что всю жизнь боготворил женщин и не понимает, почему Успенская назвала его "женоненавистником". В ответ он рассказал, что артистка клянчила у него дорогие подарки, одежду после того, как он однажды сделал ей презент.

Любовь Залмановна потребовала, чтобы певец публично опроверг свои заявления и принес ей свои извинения. Также она хочет, чтобы были удалены все публикации с высказыванием артиста. Требовать от него компенсацию нанесенного морального вреда она не планирует.

Успенская говорит, что не начинала разбирательств с Киркоровым, и именно он вовлек ее в противостояние. По ее словам, сперва артист подарил ей какой-то брелок, а после оскорбил.

"Но это не должно подорвать веру в мужчин. Настоящих мужчин в России больше, чем ненастоящих!" – заключила она.

Ранее Любови Успенской досталось от актрисы Яны Поплавской. Звезда "Красной шапочки" раскритиковала певицу за неумение петь. К слову, к Филиппу Киркорову у артистки тоже есть претензии.

Источник: СтарХит
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