Шукшина нелестно высказалась о режиссерах Гайдае и Рязанове

Знаменитость раскритиковала их позднее творчество

Мария Шукшина уверена, что в сейчас российские фильмы не являются глубокими и воспитывающими в людях любовь к своей Родине, не поднимают дух народа, как это было во времена жизни ее отца. Напротив, современное творчество заставляет не любить собственную страну, считает артистка.

По ее словам, мэтры прошлых времен не могут уже создать что-то великое. Хотя они только сейчас поняли, что пора возрождать российский кинематограф.

"Вспомните последние фильмы Гайдая, Рязанова – это уже было невозможно смотреть. К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь", – призналась Шукшина.

Артистка считает, что большинство современных режиссеров были воспитаны на либеральных ценностях, и оттого в их работах идет смешение понятий добра и зла, передает женский журнал "Клео.ру". Она указала, что в целом наблюдается романтизация зла, от которой ничего хорошего в будущем не выйдет.

Шукшина вспомнила слова своего отца – он говорил, что умением снимать кино нельзя кого-то удивить, но если все сделать без души, то ничего хорошего не получишь.

Ранее стало известно, что Мария Шукшина спорит со своей сестрой Ольгой из-за рукописей знаменитого режиссера. Родственницы не могут решить, с кем должно остаться наследие отца.