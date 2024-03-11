Психолог Степанова объяснила, почему Боню не берут замуж

Почему никто не берет перекроенную Викторию Боню замуж: "Для утех"
Виктория Боня. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Специалист сравнила телезвезду с Мэрилин Монро

Один из самых скандальных психологов российского интернета Вероника Степанова сделала заявление о Виктории Бони. По словам специалиста, телезвезда не может выйти замуж из-за своей "неблагородности". Она сравнила ее с Мэрилин Монро, заявив, что обе они роковые женщины, но при этом одинаково несчастны в любви.

"Есть что-то такое, не очень благородное. Это такая женщина – для утех, для любви. Это не женщина для построения серьезных, долгих отношений",  —  написала психолог в своем блоге о ведущей.

Она считает, что по этой причине звезда не смогла ужиться с миллиардером Алексом Смерфитом, с которым была в гражданском браке. А теперь не может встретить нового мужа. Степанова не отрицает, что Боня действительно хороша собой, но по аналогии с американским секс-символом 50-х никто не воспринимает ее всерьез. Как известно, недавно дива перекроила себя у пластического хирурга, заметно помолодев.

Напомним, 44-летняя Виктория Боня ни разу не была замужем официально. После ирландского богача, от которого она родила дочь, у экс-участницы группы "ВИАгра" был роман с российским бизнесменом Русланом Гасановым. Однако и эти отношения быстро закончились без кольца на пальце. Сама ведущая уверяла, что из-за разницы в возрасте. 

Ранее сообщалось, что Викторию Боню с позором выставили из Монако, и теперь телезвезда не может вернуться к себе домой. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей