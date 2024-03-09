Россиян напугали проблемами с вкладами под высокие проценты

Эксперты сообщили, что на самом деле означает рекламируемая банками высокая доходность

Нередко россияне получают от банков заманчивые предложения о вкладах с очень высокими процентами. Однако не стоит доверчиво бежать за денежной "морковкой": в таких предложениях скрывается немало подводных камней.

Например, не заметив написанное в договоре "мелким шрифтом", вкладчик придет снимать свои деньги досрочно... и обнаружит, что может получить только выкупную часть, а это только половина от вложенного. Еще один неприятный сюрприз – в случае накопительного страхования добавлять деньги на вклад надо регулярно, иначе банк имеет право разорвать договор.

Не защищены от неприятностей и вклады в драгоценных металлах, поскольку цены на них также подвержены инфляции. А еще подобные счета не относятся к системе страхования вкладов, так что если банк обанкротится, вернуть деньги будет крайне трудно.

Все больше появляется накопительных счетов, процент на которых плавающий. Доход по ним предлагают солидный, однако же он тоже "плавающий" и на него влияет целый список вроде остатка на счете или срока, на который сделан вклад. Могут заложить в договор и другие проблемные "подводные камни": например, комиссия, которая "съест" всю заявленную прибыль.

Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов считает, что слишком заманчивые предложения могут свидетельствовать о том, что у банка начались серьезные проблемы и ему может грозить отзыв лицензии или банкротство.

Как бы то ни было, прежде чем нести свои кровные на подозрительно "вкусный" вклад, стоит внимательно прочитать договор (да, и мелкий шрифт тоже), а потом посчитать, стоит ли овчинка выделки, или лучше положить средства под менее вдохновляющие проценты, но зато с большими шансами получить обратно не только вложенное, но и какую-никакую прибыль.

Ранее мы писали, что россиянам советуют открывать вклады с приличным процентом в Сбербанке именно сейчас.

