Как отличить настоящее сливочное масло от подделки

Способы не попасться на поддельный продукт

В редком холодильнике не лежит на полочке желтый кусок сливочного масла. Но нередко высок шанс нарваться на подделку при покупке, поэтому неплохо научиться определять признаки натурального масла заранее.

Если на на упаковке написано, что жирность менее 60 процентов, откладывайте сразу, это не масло, а маргарин или же спред. Далее читаем состав. Если указаны арахисовое или растительное масло, сливочное оно весьма условно. Кстати, туда же и срок хранения. Если он слишком длинный, значит, в составе консерванты, которые там должны отсутствовать.

Чтобы проверить купленный брикет, отделите маленький кусочек и оставьте на блюдце. За час оно при комнатной температуре должно смягчиться, но не растаять и не растечься по блюдцу.

Еще одна проверка: на три-четыре часа убрать кусок масла в морозилку, а после достать и попытаться разрезать. Натуральное масло будет крошиться и откалываться мелкими кусками.

Можно залить кипятком – натуральный продукт быстро растает и по поверхности воды пойдут желтые капли. Маргарин и спред просто останутся плавать как есть, и только при попытке размешать ложкой разделятся на мелкие куски. Ну а при готовке проверить еще проще: натуральное масло на раскаленной сковороде будет таять постепенно, без пены и дополнительной жидкости. А еще оно не пахнет.

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