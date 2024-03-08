Почему материнство заряжает на успех

Дети – лучшие мотиваторы

Психолог МГУ, коуч по отношениям, автор программы "Счастливая и любимая" – эксперт Ксения Берёзкина рассказала, как материнство может помочь в достижении успеха.

Материнство – это для смелых

Психолог Ксения Берёзкина уверена, что материнство и вообще родительство – это точно для смелых людей, а смелые всегда побеждают и достигают успеха, потому что идут вперёд наперекор своим страхам, пока другие сомневаются и чего-то ждут.

На вопрос: “Почему материнство – для смелых?”, – Ксения отвечает без лишних сомнений: “Потому что это тотальная самоотдача своим детям всего, что у тебя есть, без исключения – ресурсов, любви, денег, внимания, времени. И всё это без каких-либо условий, без каких-либо гарантий, без каких-либо ответных обещаний. И даже тот призрачный стакан воды, поданный в старости – это не то, ради чего мы идём в родительство и в материнство. Поэтому материнство – это точно для смелых, для тех, у кого есть что дать новому поколению, и кто видит в себе такую силу”.

Дети – лучшие мотиваторы

Психолог утверждает, что с появлением ребенка у родителей полностью меняется сознание. Часто именно дети учат родителей повышать уровень нормы и комфорта, начиная с того, что такси с детским креслом стоит сильно дороже, чем обычный эконом, а заканчивая тем, что с детьми дороже стоит лететь на отдых.

И ради детей мамы готовы на всё, ведь хочется дать своему ребенку всё самое лучшее, чтобы ему было комфортно и безопасно. Поэтому, преследуя интересы ребёнка, забываем о собственных страхах и сомнениях, разбираемся со своими собственными чувствами и начинаем действовать ради детей.

“Дети – лучшие мотиваторы, и они очень часто приводят родителей к успеху. Я как психолог, который работает с женщинами с семейными проблемами уже более восьми лет, отлично понимаю, что очень часто именно дети и нежелание, чтобы они видели конфликты между папой и мамой или личные комплексы, неуверенность в себе, проблемы с самореализацией – стимулирует женщин на поход к психологу, на запись к коучам личностного роста, чтобы проработать проблемы, и чтобы дети видели гармоничную атмосферу в семье и правильный личный пример. Поэтому из-за детей мы часто идём в личностный рост, в финансовый рост, в рост и развитие своего уровня жизни”, – подчеркивает специалист Ксения Берёзкина.

Мы хотим быть примером

Мы все хотим быть примером для своих детей, потому что современные мамы знают – нужно воспитывать не детей, а себя. От того, какой пример мы им покажем, зависит, что они от нас в итоге возьмут. Поэтому мы начинаем подкреплять ту философию воспитания, которую мы хотим им привить с самого детства, личным примером – стараемся транслировать детям ответственность, уверенность, честность своими поступками, а не словами.

С детьми мы становимся лучшей версией себя, потому что мы хотим быть для своего ребёнка той мамой, на которую равняются, которую приводят в пример и на которую хотят быть похожими.

Четыре главных качества для успеха, которые дарит нам материнство

1.Взрослость

Эксперт утверждает, что часто именно с появлением ребёнка женщина взрослеет, меняется ее мышление, появляется осознанность – и это одно из главных достижений, которое нам преподносит материнство: “Часто мы взрослеем только тогда, когда у нас появляются свои дети, потому что это первый этап в жизни женщины, когда она начинает отвечать не только за себя и свою жизнь, но и за чью-то еще. С момента о том, как мы узнаём о беременности, мы начинаем правильно питаться, лучше отдыхать, хорошо высыпаться, следить за своим уровнем комфорта, больше времени проводить на свежем воздухе. И уже с этого момента мы начинаем взрослеть, не только по паспорту, но и психологически” – акцентирует Ксения Берёзкина.

2.Ответственность

Ответственность – еще один важный подарок, который преподносит материнство и одно из главных основополагающих качеств для успешных людей. Это то качество, которое побуждает нас к действию, мотивирует не сдаваться и идти к своей цели.

3.Любовь

Как ни странно это качество также свойственно успешным людям, потому что они очень любят то, что они делают, любят своих клиентов, любят свои продукты, любят то, что они продают и в целом умеют любить. И материнство, как раз, открывает сердце и дает познать женщине новые грани любви. И потом эту любовь можно, конечно же, применять и в других сферах жизни.

4.Позитивное мышление

Позитивное мышление помогает справляться с трудностями родительства, тяжестью материнства и декретными буднями. Мамы ежедневно вынуждены проявлять невероятное терпение и выдержку, ведь то сколько раз ребёнку придётся объяснить одно и то же, сколько раз придётся вытащить его из лужи, отстирать все его штаны и куртки, убрать горы игрушек и пережить истерику в магазине – посильно только абсолютным оптимистам и именно это качество, как нельзя лучше, развивает материнство.

