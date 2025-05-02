Куриный шашлык в апельсиновом маринаде: рецепт нежного мяса для пикника

Вкусное блюдо порадует домашних и гостей

Куриные шашлыки в апельсиновом маринаде – это идеальное блюдо для пикника. Такой шашлык получается невероятно нежным, сочным и с приятным цитрусовым ароматом, который добавляет свежести и легкости. Для маринада можно использовать как свежий, так и апельсиновый сок из пакетика, в любом случае результат вас порадует.

Ингредиенты:

– куриное филе – 600 г;

– апельсиновый сок – 150 мл;

– оливковое масло – 2 ст. л.;

– чеснок – 2 зубчика;

– мед – 1 ст. л.;

– соль, перец – по вкусу;

– тимьян – 1 ч. л.

Приготовление

Куриное филе нарежьте на кусочки средней величины.

В глубокой миске смешайте апельсиновый сок, оливковое масло, мед, измельченный чеснок, соль, перец и тимьян.

Положите курицу в маринад и тщательно перемешайте. Накройте пленкой и оставьте на 1-2 часа в холодильнике, чтобы мясо хорошо пропиталось.

Насадите кусочки курицы на шампуры.

Разогрейте мангал или гриль и обжаривайте шашлыки, регулярно переворачивая, до золотистой корочки и готовности мяса (примерно 15-20 минут).

Подавайте шашлыки с овощами или легким салатом. Они станут отличным угощением на пикнике, сочный вкус не оставит равнодушными даже самых требовательных гостей.