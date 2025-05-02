Без лука: рецепт лучшего маринада для мягкого и сочного шашлыка

Без лука: рецепт лучшего маринада для мягкого и сочного шашлыка
Фото: unsplash.com
Получится очень вкусно и ароматно

Шашлык является одним из самых любимых праздничных блюд у россиян. Однако часто бывает, что использование лука в маринаде надоедает, и хочется попробовать что-то новое. Рассказываем, как это можно сделать.

Известно, что лук используется в шашлыке с одной целью – содержащаяся в нем кислота помогает разрыхлять белковые волокна, делаяя мясо более нежным и сочным. В действительности с этим может справиться любой кислый продукт: томаты, гранатовый сок, лимонная кислота. Самое главное – подержать достаточное количество времени.

Для лучшего маринада без лука понадобится (в расчете на 3 кг мяса):

1. Протертые томаты – 1 литр.

2. Сок лимона – 1 шт.

3. Каперсы – 1 столовая ложка.

4. Чеснок – 5 зубчиков.

6. Сахар – 70 гр.

7. Базилик, оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Все ингредиенты смешиваем и оставляем в маринаде мясо минимум на шесть часов. При жарке важно следить за жаром, поскольку сахар и томаты могут подгорать.

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