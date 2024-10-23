Быстрый ужин из трех ингредиентов на сковороде: рецепт на 20 минут

Быстрый ужин из трех ингредиентов на сковороде: рецепт на 20 минут
Картинка: сгенерировано ИИ
Сытное угощение порадует всю семью

Приготовить вкусное и быстрое угощение на вечер всего за 20 минут – это реально! Этот рецепт требует всего три простых ингредиента, а для готовки понадобится только сковорода. Идеально подходит для тех, кто ценит свое время и хочет вкусно поужинать без лишних усилий.

Ингредиенты:

1. Куриное филе – 300 граммов

2. Шпинат – 200 граммов

3. Сливки – 200 мл

Процесс приготовления:

1. Нарежьте курочку на небольшие кусочки и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Это займет примерно 10 минут.

2. Как только курочка будет готова, добавьте в сковороду свежий шпинат. Готовьте, помешивая, пока зелень не станет мягкой – обычно это занимает около 5 минут.

3. Влейте сливки и тушите смесь еще 5 минут, чтобы соус загустел, а все ингредиенты хорошо пропитались вкусами.

Блюдо готово! Всего за 20 минут у вас на столе будет сытный и полезный ужин, который подойдет как для будничного вечера, так и для приятной трапезы в компании. Рецепт легко адаптировать, добавив специи по вкусу или заменив ингредиенты на похожие, например, курочку можно заменить индейкой, а шпинат – брокколи.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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